Taeyang de Big Bang partira bientôt pour son service militaire

Taeyang nous quittera pendant quelque temps pour son service militaire. Il partira le 12 mars pour l’armée pour cinq semaines de formation militaire de base. Ensuite, il sera affecté à une caserne.



Taeyang a débuté en 2006 au sein du boys band Big Bang et qui s’est lancé dans une carrière en solo deux ans plus tard. Il a triomphé non seulement en groupe mais aussi en tant que soliste. Par ailleurs, cet artiste nous a récemment donné une bonne nouvelle. Le 3 février, il s’est marié avec l’actrice Min Hyo-lin.



Avec son départ, trois des cinq membres de Big Bang sont absents sur scène. TOP est parti pour son service militaire en février 2017. Et G-Dragon est entré à l’armée le 27 février pour assumer son obligation de défense nationale.