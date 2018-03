Twice enthousiasmera le public lors de ses concerts à Séoul en mai

Twice vient de fixer un grand rendez-vous avec ses fans ! Ce girls band donnera une série de concerts du 18 au 20 mai au gymnase omnisports de Jamsil à Séoul, sous le titre « Twice land Zone 2 : Fantasy Park ».



Twice est un groupe multinational composé de cinq sud-Coréennes, de trois Japonaises et d’une Taïwanaise. Il ne cesse de triompher depuis ses débuts en 2015. Il a vu l’ensemble de ses sept singles faire fureur : « Like OOH-AHH », « Cheer Up », « TT », « Knock Knock », « Signal », « Likey » et « Heartshaker ».



Le groupe s’est produit en février 2017 à Séoul sous le titre « Twiceland : The Opening » et en juin sous le titre « Signal Encore Twiceland ». Et après, il a mené une tournée asiatique en se produisant en Thaïlande, à Singapour et au Japon. Les fans sud-coréens sont impatients de retrouver les Twice sur scène, 11 mois après leurs derniers concerts.