Le compte à rebours a débuté pour le retour de Wanna One !

Le boys band Wanna One a récemment annoncé son projet de come-back. D’après YMC Entertainment, son agence de promotion, il fera son retour le 19 mars avec un nouvel album. Cela fait quatre mois qu’il a fait paraître son dernier disque intitulé « 1–1 = 0 (Nothing Without You) ». A l’approche du jour-J, Wanna One dévoile petit à petit une série de teasers intitulés « Golden Age Begins ».



Wanna One est composé des 11 finalistes de la deuxième saison du télé-crochet « Produce 101 », diffusée l’année dernière sur la chaîne musicale Mnet. Ayant ainsi attiré une forte attention du public avant même ses débuts officiels, ce groupe a vendu ses deux premiers albums « 1 x 1=0 (To Be One) » et « 1–1 = 0 (Nothing Without You) », respectivement à 740 000 et à 610 000 exemplaires.