Des groupes d’idoles sont choisis comme mannequins pour des banques

Dans le passé, les banques avaient une image plutôt conservatrice. Mais ce n’est plus le cas, aujourd’hui. En effet, certaines d’entre elles mettent en avant des groupes d’idoles dans leurs publicités, afin d’attirer les jeunes dans la vingtaine ou dans la trentaine. En particulier, leur nouvelle stratégie marketing consiste à renforcer les transactions financières sur mobile et les applications numériques et il est donc nécessaire de l’associer à l’image jeune des stars de k-pop.



Alors, parmi les groupes d’idoles, lesquels ont été choisis comme mannequins ? Tout récemment, Shinhan Bank a récemment annoncé que Wanna One serait désormais son nouveau visage. C’est un choix sans précédent pour cet établissement, car il a choisi jusqu’à présent des acteurs, musiciens ou sportifs de plus de 40 ans pour ses activités publicitaires. Et un peu avant l’annonce de Shinhan, KB Kookmin Bank a passé un contrat avec BTS, un boys band sans rival, aussi bien populaire à l’étranger qu’en Corée du Sud. Ce n’est pourtant pas la première fois que cette banque recourt à l’image de groupes d’idoles. L’année dernière, I.O.I., un girls band-projet est devenue sa nouvelle égérie. Et elle a renouvelé les contrats avec Choi Yu-jeong et Kim Do-yeon, deux membres de ce groupe, pour qu’elles continuent à la promouvoir auprès des jeunes clients actuels ou potentiels.