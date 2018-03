Plusieurs artistes déjà à l’affiche de « Music Bank in Chile »

Depuis 2011, « Music Bank », une émission musicale de la KBS, prend parfois la forme d’un festival musical dans le cadre d’une tournée mondiale. Sa première destination était le Japon. Et ensuite, la troupe de « Music Bank » s’est produite dans plusieurs pays dont la France, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil, le Mexique, le Vietnam et Singapour. Promouvant ainsi la k-pop, l’émission a été diffusée chaque fois via les chaînes KBS2 et KBS WORLD vers 117 pays du monde entier.



Sa prochaine destination sera le Chili. Plus précisément, le programme sera enregistré le 23 mars au Movistar Arena à Santiago. Il s’agit de la 12e destination choisie dans le cadre de la tournée mondiale de « Music Bank ». Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’émission se délocalise au Chili. Elle s’y est tenue en 2012, aussi.



Voici les groupes et artistes participants qui viennent d’être dévoilés : Taemin de SHINee, B.A.P., VIXX, Wanna One et Twice. Taemin est très connu pour ses performances charismatiques. Et les boys bands B.A.P. et VIXX s’apprêtent à impressionner le public comme d’habitude avec leurs chorégraphies très bien calculées. En ce qui concerne Wanna One, il s’est imposé comme groupe dès son apparition l’année dernière. Et depuis trois ans, Twice est sans rival parmi les girls band sud-coréens.