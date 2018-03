Le compte à rebours a débuté pour le retour de Monsta X !

Le boys band Monsta X fera son come-back à la fin du mois. D’après Starship Entertainment, son agence de promotion, il sortira son nouvel album intitulé « The Connect ».



Cela fait quatre mois que le groupe a mis au monde son cinquième mini-album « The Code ». Cette fois, on pourra le retrouver au complet, alors que l’année dernière il manquait le septième membre, Won-ho, en raison de problèmes de santé.



Composé de sept membres, Monsta X a débuté en 2015. Il a aussitôt été apprécié du public avec ses tubes dont « Rush », « All In » « Fighter » et « Shine Forever ». L’année dernière, le groupe a achevé avec succès sa première tournée mondiale, en se produisant dans 16 villes de onze pays différents. Ce n’est pas tout. Il a eu l’honneur d’être invité au Summer Sonic 2017, un festival musical prestigieux du Japon.