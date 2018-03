The Boyz sortira son nouvel album, fin mars

The Boyz est un groupe masculin composé de douze membres tous aussi beaux que talentueux. C’est fin mars qu’il retournera sur scène avec un nouveau disque. Et pour cela, il est en train de finaliser sa réalisation.



Dès son apparition en décembre avec son premier album « The First », la réaction du public fut explosive. En particulier, « Boy », le titre-phare du disque, a fait fureur et a même été nommé « tube candidat pour la première place », seulement un mois après sa sortie. Ainsi, The Boyz a attiré un grand nombre de fans et s’impose aujourd’hui comme l’un des nouveaux groupes les plus prometteurs.



Et tout récemment, Sang-yeon, un membre du boys band, a rejoint comme animateur l’équipe de « Nous ne sommes pas des étrangers », une nouvelle émission de variétés de la chaîne tvN.