Le mouvement « Me Too » se fait discret dans le milieu musical

Depuis peu, le mouvement « Me Too » se propage rapidement en Corée du Sud, avec toute une série d’accusations de harcèlement ou de violences sexuelles. Il a commencé dans la haute fonction publique avant de se propager vers les milieux théâtral et littéraire pour toucher enfin le monde du cinéma. Chaque jour apporte son lot de surprises, avec des célébrités accusées de crimes sexuels. Or, le milieu musical est plutôt épargné par rapport aux autres, alors qu’il y a beaucoup de girls bands ou de chanteuses sous la tutelle d’agences de promotion.



Alors, pourquoi ce constat ? De fait, avant le mouvement « Me Too », il y a déjà eu pas mal de scandales sexuels dans le monde de la musique populaire, entre un producteur et une future chanteuse ou encore entre un artiste et l’une de ses fans, par exemple. Chaque fois que ces crimes ont été dévoilés, la stupéfaction du public était à son comble. Ainsi, le milieu musical tente depuis pas mal de temps de balayer devant sa porte. Et aujourd’hui, les girls bands sont sous un système de protection quasi-parfait contre toutes sortes de violences.





Ce n’est pourtant pas la seule raison. En effet, dans la plupart des cas, les artistes et groupes dans ce milieu travaillent de manière individuelle, tandis que les acteurs sur les planches ou sur le grand écran sont obligés de collaborer. La situation est pire s’il s’agit d’une troupe de théâtre ou du tournage d’un film où il existe une certaine hiérarchie ou autorité.