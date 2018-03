Samuel a décidé de ne pas aller au lycée

Samuel, un chanteur de 16 ans, a récemment décidé de continuer ses études secondaires à la maison au lieu d’aller au lycée, afin de se concentrer plus efficacement sur ses activités.



Malgré son jeune âge, ses débuts remontent à 2014. Cette année-là, il a débuté au sein du duo One Punch. Ce n’est pourtant qu’en 2017 qu’il a réussi à se faire connaître davantage auprès du public en passant dans la saison 2 de « Produce 101 », un télé-crochet de Mnet. Comme il a été éliminé lors de la finale de l’émission, il n’a pas pu rejoindre Wanna One, le fameux boys band composé des 11 finalistes mais grâce à son apparence physique charmante et à son talent en danse, il a beaucoup impressionné les téléspectateurs.



En août dernier, Samuel a sorti son premier single « Sixteen » et en novembre, il a fait paraître son premier opus officiel « Eye Candy ». Et le mois dernier, il s’est lancé sur le marché musical japonais. Il a eu alors des difficultés à gérer à la fois sa vie scolaire et sa vie professionnelle, à cause de toutes ses activités, du passage dans « Produce 101 » à la promotion de ses disques en solo. D’où une telle décision.