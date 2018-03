Une rencontre entre la musique et la peinture

Depuis le 2 mars, une exposition très intéressante a lieu à l’Avenuel Art Hall du grand magasin Lotte Jamsil à Séoul. Intitulé « 100 Albums 100 Artists II : Musique populaire », l’événement permet aux visiteurs de découvrir les œuvres de peinture inspirées par 100 albums musicaux.



Pour cela, 100 disques ont d’abord été sélectionnés. Parmi eux, vous pouvez en trouver un qui date de 1958, l’année où les premiers disques vinyles sont apparus en Corée du Sud. Et vous y trouverez même le disque vinyle de « Picture », un album de Girls’ Generation paru en 2015 au Japon.



Le critique musical Choi Kyu-seong a divisé ces albums en 10 catégories dont « Albums de débuts », « Troupe du rockeur Shin Jung-hyun », « Bandes originales de films sud-coréens », « Million-seller », « Pop stars étrangères venues en Corée du Sud ». Chacun des artistes participants a réalisé son œuvre sur une toile de 30 cm de large et 30 cm de long, exactement comme la taille d’un disque vinyle. L’exposition se tiendra jusqu’au 2 avril. C’est une rare occasion d’assister à une rencontre entre la musique populaire et la peinture.