Ko Han-seung a repris en français une célèbre chanson de Kim Gwang-seok

Ko Han-seung est un chanteur qui enseigne la musique au lycée français de Séoul. Après avoir étudié la musique à l’université Kyunghee à Séoul, il a continué ses études en Italie. Et ce baryton a appartenu à la compagnie municipale de l’Opéra de Toulon en France pendant 10 ans. De retour en Corée du Sud, il a enseigné à la faculté de musique de l’université Hanyang à Séoul. Et il travaille maintenant comme professeur au lycée français.



Afin de faire connaître la musique classique française auprès des sud-Coréens, il a donné un récital avec un répertoire composé des œuvres de Gabriel Fauré et d’Henri Duparc. Et il a même sorti trois albums de chansons françaises, pour que ses compatriotes se familiarisent avec la musique populaire de l’Hexagone. De plus, dans le but de promouvoir auprès des francophones des chansons classiques ou populaires du pays du Matin clair, il a enregistré et sorti plusieurs beaux morceaux sud-coréens avec leurs paroles traduites en français.



Tout récemment, il a fait paraître trois titres : « La neige », « Mon cœur ne sait où aller » et « Aux alentours de la cinquantaine ». De fait, ce dernier est un tube incontournable de Kim Gwang-seok, un célèbre auteur-compositeur-interprète précocement décédé. Son titre original est « Aux alentours de la trentaine ».