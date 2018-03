Stella Jang participe à une tournée organisée à l’occasion du Mois de la Francophonie

Mars, c’est le mois de la Francophonie. A cette occasion, deux artistes et un groupe francophones font une tournée en Corée du Sud. Sous le titre « Mars en folie », ils se produiront le 28 mars au Prime hall du Debec Plaza à Daegu, une grande ville située dans le sud-est de la péninsule coréenne.



Alors, quels sont les artistes qui monteront sur scène ? On retrouvera Stella Jang, une musicienne sud-coréenne, Phanée de Pool, une auteure-compositrice-interprète suisse et Kiz, un duo mixte français. Parmi eux, Stella Jang est une vraie polyglotte puisqu’elle maîtrise pas moins de six langues différentes, dont le français. Etonnamment, cette auteure-compositrice-interprète est sortie d’une grande école française. Beaucoup se montrent impatients de découvrir leur scène harmonieuse.