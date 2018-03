Apink fera son come-back avec un nouveau single en avril

Apink fera paraître son single spécial en avril. Ses fans saluent d’autant plus vivement cette nouvelle que cela fait déjà 10 mois que le groupe a sorti son sixième mini-album intitulé « Pink Up ». Comme ce girls band célèbre le 7e anniversaire de ses débuts, le nouveau single sera un beau cadeau pour ses admirateurs.



La leader du groupe Park Cho-rong a révélé le 3 mars via le V Live, un service de Webcasting, que le groupe était en train de préparer un fan meeting avec une chanson qui leur sera dédiée.