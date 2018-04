Une dizaine de groupes et artistes se concurrenceront en avril

Comme le mois précédent, les groupes d’idoles et solistes seront nombreux à retourner sur scène en avril. On prévoit ainsi une féroce concurrence entre eux tout au long de la pleine saison de floraison.



Alors, plus précisément, lesquels vont faire leur come-back ? Parmi les girls bands, EXID sera le premier à retourner sur scène. Le jour J, c’est le 2 avril. Ce groupe sera aussitôt confronté à une concurrence très forte. En effet, Apink, Twice et Oh My Girl le rejoindront sur le marché musical. Célébrant cette année le 7e anniversaire de ses débuts, Apink va présenter un single spécial tout en organisant un fan meeting. Et en ce qui concerne Twice qui a triomphé l’année dernière avec deux mégahits, on n’a même pas besoin de dire que beaucoup attendent impatiemment leur retour.



Ce printemps, on retrouvera d’ailleurs des boys bands et chanteurs de générations différentes. Super Junior est en train de finaliser un album Repackage de « Play », son disque paru en novembre. Et VIXX et CBX, un trio-projet d’EXO préparent, eux aussi, leurs come-back.



Parmi les cadets du milieu musical, Ahn Hyung-seob et Lee Eui-woong sortiront un nouveau single le 10 avril. De fait, ils sont issus de la saison 2 de « Produce 101 », un télé-crochet de Mnet. On ne peut pas oublier quelques solistes. Eric Nam sortira bientôt un minidisque et Young-joon de Brown Eyed Soul fera paraître un album remake avant la fin du mois.