Peu de starlettes issues de télé-crochets continuent de triompher

Depuis le grand succès de « Super star K », on voit pas mal de starlettes apparaître via de nombreux télé-crochets. Parmi eux, « Produce 101 » lancé il y a deux ans par Mnet a attiré le plus de téléspectateurs. Et sa première saison a donné naissance au girls band-projet I.O.I., composé des 11 finalistes de la compétition. Le groupe a fait un tabac pendant un an d’activité mais après sa dissolution prévue dès le début, peu de jeunes filles issues l’émission continuent de triompher.



Kim Se-jeong, Kang Min-na et Kim Na-young ont rejoint Gugudan, un girls band sous la tutelle de Jelly Fish Entertainement. Lim Na-young et Joo Kyul-kyung ont débuté au sein de Pristin et Kim Do-yeon et Choi Yu-jeong appartiennent à Weki Meki, un autre girls band. Cependant, parmi les finalistes de la saison 1, seule Cheong-ha qui travaille comme soliste a connu un succès remarquable.



L’été dernier, la saison 2 de ce télé-crochet a fait l’objet d’une forte attention du public. Il est peut-être un peu précoce pour parler de leur avenir mais, pour l’instant, c’est le carton plein pour Wanna One, un boys band que forment les 11 finalistes de la deuxième saison.



En ce qui concerne UNB, un boys band issu de « The Unit », un télé-crochet de la KBS2, il fera ses débuts officiels le 7 avril et partira ensuite en tournée asiatique. Et Stray Kids, un autre nouveau groupe masculin, a vu le jour à travers le télé-crochet éponyme résultant d’une collaboration entre JYP Entertainment et Mnet. « Mixtape », un album composé de sept morceaux créés par les membres du groupe, a d’ailleurs occupé le 20 janvier le 2e rang dans le « Billboard World Album Chart ». Et le 26 mars, il a enfin sorti son premier album officiel « I Am Not ». On n’a pourtant toujours pas de nouvelles de la part de « Mix Nine », un télé-crochet lancé par la chaîne JTBC en collaboration avec YG Entertainment. Pour l’instant, on ne sait pas si ses finalistes débuteront ou pas.



Les experts sont unanimes pour dire que les gens tournent facilement le dos aux starlettes qui ne leur assurent pas une musique de qualité, parce que les belles images et histoires se consomment et s’oublient vite malgré leur forte popularité durant la compétition.