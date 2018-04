JBJ va se dissoudre le 30 avril

Le boys band-projet JBJ est composé de six participants à la saison 2 de « Produce 101 ». Même s’ils n’ont pas réussi à devenir finalistes, ils ont pu faire leurs débuts en octobre dernier à la demande de leurs admirateurs. Jusqu’à présent, le groupe a fait paraître deux mini-albums respectivement intitulés « Fantasy » et « True Colors ». Ce n’est pas tout. Il a fait une tournée dans six pays asiatiques et donné une série de concerts en Corée du Sud.



Malgré leur popularité importante, le 30 avril, JBJ doit malheureusment mettre fin à ses sept mois d’activités comme prévu. En effet, les six membres du groupe appartiennent à six agences de promotion différentes et ces dernières n’ont pas abouti à un accord pour prolonger leurs activités sous le nom de JBJ.



Pour remercier leurs fans de leur amour et de leurs soutiens, les JBJ préparent leur dernière série de concerts, « Epilogue », prévus les 21 et 22 avril au gymnase de handball SK au sein du parc olympique de Séoul.