Lee Juck s’implantera sur le marché musical japonais

L’auteur-compositeur-interprète Lee Juck a récemment annoncé une bonne nouvelle. Ayant débuté en 1995 au sein du duo masculin Panic, ce célèbre musicien s’implantera sur le marché musical japonais.



Il sortira le 18 avril dans l’archipel une compilation de ses hits intitulée « Lee Juck Best Selection : It’s Fortunate ». Le disque contiendra 15 chansons soigneusement sélectionnées et sur sa jaquette, vous trouverez un commentaire de l’artiste en japonais sur chacune d’entre elles.



Par ailleurs, en juin 2015, il s’est déjà produit avec succès à Tokyo, alors que c’est la première fois qu’il y fait paraître un disque au Japon. Et tout récemment, quelques-unes de ses chansons semblent très familières aux oreilles du public japonais, car il a participé dans les bandes originales de deux séries télévisées à succès, « Moonlight drawn by Clouds » et « Reply 1988 ».