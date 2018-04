Les Sobangcha font parler d’eux suite à la faillite de Lee Sang-won

Sobangcha est un trio masculin légendaire qui a débuté en 1987. Même s’il n’est pas actif depuis longtemps, on en a parlé à plusieurs reprises dans notre émission.



Or, Kim Tae-hyung et Lee Sang-won, deux membres du groupe, ont fait parler d’eux ces jours-ci. L’année dernière, Lee a déposé le bilan pour l’annulation de sa dette qui s’élève à environ 100 millions de wons, soit 74 900 euros. Cette nouvelle a surpris beaucoup de monde, notamment les fans de Sobangcha.



En particulier, il s’est avéré que Kim Tae-hyung était l’un des créanciers de Lee. Ainsi, certains croient que Lee et Kim sont en conflit financier. En 2005 où ces deux vieux amis travaillaient en tant que duo, Kim lui a prêté la moitié du montant. Afin de rembourser sa dette, Lee a tenté de se relever en sortant l’année dernière son album solo « Party », mais il a fini par interrompre ses activités après s’être blessé dans un accident de la route. Ses difficultés financières se sont ensuite aggravées, d’où sa faillite.



D’après Jeong Won-gwan, le troisième membre du groupe, ils ne sont pas en conflit malgré tout, à la différence de ce que les gens pensent. Et il a ajouté que leur projet de réunion discuté depuis longtemps resterait intact malgré cette situation épineuse.