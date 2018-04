« La chute des fleurs de cerisiers » de Busker Busker fait toujours fureur ce printemps

Lime, un institut de recherche, a récemment effectué un sondage auprès de 30 000 internautes en posant la question suivante : « Quelle est la chanson qui colle le mieux avec le printemps ? »



C’est « La chute des fleurs de cerisiers » qui occupe le premier rang en obtenant 45 % des voix. Ce mégahit du trio masculin Busker Busker nous annonce chaque année l’arrivée du printemps depuis sa sortie en mars 2012. On entend souvent cette chanson dans la rue, les cafés et bien sûr à la radio. C’est une mélodie très familière qui chatouille nos oreilles chaque printemps. A ce moment de l’année, ce tube roule à contresens dans les classements musicaux sud-coréens, alors qu’il a vu le jour il y a déjà six ans.



Alors, derrière ce tube, quelles chansons se situent dans le classement ? « Printemps Printemps Printemps » de Roy Kim se classe deuxième. Paru en 2013, ce morceau va très bien avec la saison, grâce au mot coréen « 봄(bom) » qui signifie « printemps » et qui se répète dans ses paroles. A cela s’ajoute une partie de mélodie sifflée par le chanteur et qui nous donne envie de nous promener.



Au troisième rang, se situe « A part le printemps, l’amour et les fleurs de cerisiers » de High4 et IU. Si l’on regarde de près les paroles de cette chanson, on constate que les protagonistes ne saluent pas vraiment l’arrivée du printemps. Mais les mots « printemps » et « fleurs de cerisiers » nous rappellent plutôt la beauté de cette saison.