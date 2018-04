Big Hit Entertainment connaît un grand succès grâce à BTS

Big Hit Entertainment est une agence de promotion fondée et dirigée par Bang Si-hyuk, un célèbre compositeur-producteur. Cette société a d’ailleurs vu en 2017 son bénéfice d’exploitation augmenter de 213,5 % par rapport à l’année précédente. C’est un record pour cette agence depuis sa création en 2005.



Alors, pourquoi ce constat ? C’est grâce à BTS, un boys band sous sa tutelle qui fait fureur depuis quelques années. En particulier, son album intitulé « Love Yourself Seung Her » a été vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires. Ce n’est pas tout ! Sa tournée mondiale a attiré 550 000 spectateurs au total.