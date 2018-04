Sung Si-kyung se produira pour les amoureux

Sung Si-kyung se produira les 26 et 27 mai au théâtre en plein air de l’université Yonsei, à Séoul. Ensuite, il donnera les mêmes spectacles le 2 juin à Daegu et le 9 juin à Jeonju, deux villes situées respectivement dans le sud-est et le sud-ouest de la péninsule coréenne.



Intitulés « Chansons de félicitations », ces concerts se dérouleront comme d’habitude sous le concept du « Festin de noces ». L’artiste a préparé cette scène en espérant qu’elle soit une véritable fête pour les amoureux, comme en mai tout le monde a envie d’aimer quelqu’un et nombreux sont ceux qui se marient. Cela fait déjà six ans que le chanteur de ballades a commencé à se produire sous ce thème, et cette année, l’événement célèbre donc sa septième édition.