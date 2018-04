Jeong Dong-ha apparaîtra dans « Notre-Dame de Paris »

Le rockeur Jeong Dong-ha va monter sur les planches pour un célèbre spectacle musical. Il s’agit de la fameuse comédie musicale « Notre-Dame de Paris » dont la première fut jouée en septembre 1998 à Paris. Elle s’inspire du roman de Victor Hugo.



L’équipe originale française s’est rendue pour la première représentation en Corée du Sud en 2005 et depuis, cette oeuvre s’impose comme l’une des comédies musicales les plus aimées par les sud-Coréens. Et c’est la dixième année que cette comédie musicale est jouée en coréen.



En particulier, Jeong Dong-ha incarnera Gringoire. Ce chanteur a passé neuf ans en tant que membre du groupe de rock Buhwal. Il s’est lancé dans une carrière en solo en 2014 avec son premier album intitulé « Begin ». Il est réputé pour sa voix à la fois sensible et explosive.



Par ailleurs, de nombreuses vedettes de comédie musicale dont Yoon Hyung-ryul, k.will, Michael Lee, Yoon Gong-joo et Cha Ji-yeon apparaîtront dans cette œuvre.