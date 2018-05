Momoland, l’astre naissant le plus en vue du moment

Parmi les nouveaux groupes d’idoles, lequel est le plus en vue en ce moment ? A cette question, beaucoup répondraient que Momoland leur vient à l’esprit en premier, car ce girls band a vu sa popularité grimper au cours du premier trimestre de l’année, alors qu’avant il était presque inconnu.



C’est notamment grâce au triomphe de « Bboom Bboom », le titre-phare de son troisième mini-album « Great » paru le 3 janvier. Ce tube a permis au groupe d’être couronné pas moins de six fois dans des émissions musicales, tout en restant dans le top 10 des classements musicaux en ligne. Même en dehors de sa période d’activités, on l’a vu rouler à contre-sens pour se situer à nouveau dans les hauts rangs des classements.



Ayant débuté en 2016, ce girls band est composé de neuf membres. Et parmi elles, Nancy est devenue la première à se faire connaître auprès du public en passant dans une émission de variétés destinée aux enfants. Et Jooe, une autre membre, a dévoilé son sens de l’humour en apparaissant dans « Radio Star », un talk-show télévisé, juste avant le come-back du groupe avec « Bboom Bboom ». Mais les autres membres n’ont pas encore révélé tous leurs charmes et le groupe a encore beaucoup de choses à montrer au public. C’est la raison pour laquelle il a de fortes chances de voir sa popularité atteindre son apogée dans un proche avenir.