YB a sorti un single live qui contient son spectacle à Pyongyang

Le groupe de rock YB a sorti le 24 avril un disque intitulé « 2018 YB Live in Pyongyang ». De fait, il contient trois chansons qu’il a interprétées lors de récents concerts d’artistes sud-coréens les 1er et 3 avril dans la capitale du Nord. Plus précisément, ils y ont chanté « 1178 », « Je suis un papillon » et « L’homme est un bateau et la femme est un port ».



« 1178 » représente la distance en kilomètres entre les extrémités septentrionale et méridionale de la péninsule coréenne. Et « Je suis un papillon » est l’un des tubes les plus aimés du groupe. En particulier, la troisième chanson a été initialement chantée par la fameuse chanteuse Shim Soo-bong. Comme les nord-Coréens l’adorent, YB l’a réarrangée en version rock. En plus de ces trois morceaux, on va entendre le leader Yoon Do-hyun s’adresser sur scène aux spectateurs nord-coréens.



Toutes les recettes tirées des ventes du disque seront utilisées pour contribuer à la paix intercoréenne, voire à la réunification des deux Corées.