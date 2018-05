« All That Music » organisera une audition destinée aux jeunes talents

L’« Indiestance » est une audition pour découvrir des jeunes talents. C’est « All That Music », une émission musicale de la KBS, et l’Institut de promotion des contenus de Gyeonggi qui organisent l’événement depuis trois ans.



Sur l’affiche de cette troisième édition est mentionnée la période d’inscription : du 10 au 29 avril sur indiestance.com. Les auditions éliminatoires se dérouleront dans plusieurs universités qui se trouvent dans la province de Gyeonggi, autour de la capitale sud-coréenne.



Les groupes ou artistes qualifiés pour le Top 20 auront la chance de sortir leurs chansons. Et les six meilleurs groupes et artistes se produiront dans « All That Music » et se feront photographier pour des magazines. Le gagnant du premier prix touchera 10 millions de wons, soit environ 7 600 euros.