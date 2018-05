Suzy donnera une série de fan meetings dans quatre villes asiatiques

Suzy, une ancienne membre de Miss A, prépare un grand événement pour ses fans. Il s’agit d’une série de fan meetings de cette chanteuse-actrice dans quatre villes asiatiques. Plus précisément, elle se rendra le 12 mai à Taipei, le 26 mai à Hong Kong, le 24 juin à Bangkok et le 7 juillet à Séoul.



Intitulé « With », l’événement permettra à l’artiste de dévoiler tous ses charmes en chantant ses tubes qui font partie de ses deux premiers minidisques « Yes ? No ? » et « Faces of Love ». De plus, elle interprétera quelques chansons locales. Et elle parlera également de quelques anecdotes liées à des séries et films où elle est passée.