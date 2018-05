Un nouveau système de droits d’auteur musicaux sera mis en place en août

En août, un nouveau système de droits d’auteur musicaux sera mis en place, suivant une récente approbation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il consiste à élargir l’étendue de la perception des royalties. Si l’on passe des chansons dans un café, un bar ou encore dans un club de gym, le propriétaire devra désormais les payer, alors que ça a toujours été gratuit.



S’il s’agit d’un café ou bar de moins 50 m², il en sera exempté. Si sa superficie est entre 50 m² et 100 m², il faudra payer 4 000 wons, soit environ trois euros par mois. C’est un minimum à payer. Les détenteurs de droits d’auteur musicaux saluent cette nouvelle, en disant que beaucoup d’autres pays appliquent ce type de système depuis longtemps.



D’après Park Geun-tae, l’un des compositeurs considérés comme faiseurs de succès, il est nécessaire de fixer les royalties à un montant raisonnable, car une fois fixées, elles sont difficiles à augmenter. De plus, il a souligné qu’il fallait reconnaître les créations musicales à leur juste valeur.