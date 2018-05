Les reprises de hits du passé sont très à la mode

Ces jours-ci, les chanteurs et groupes sont de plus en plus nombreux à reprendre des tubes du passé. On peut même dire que c’est très à la mode. Pour les artistes peu connus, cela peut être une chance d’être davantage sous le feu des projecteurs. Et de grandes vedettes aussi essaient de le faire pour promouvoir leurs nouveaux disques.



J.Fla, une chanteuse de 31 ans, en est un bon exemple. Elle est longtemps restée presque inconnue après avoir débuté en 2013. Mais la situation a complètement changé après sa reprise de quelques hits de pop stars étrangères. Le clip vidéo de « Shape of You » d’Ed Sheeran repris par J.Fla a enregistré 150 millions de vues sur YouTube et celui de « Despacito » de Luis Fonsi interprété par cet artiste a dépassé la barre des 100 millions sur le même site.



Ainsi, cette popularité explosive a permis à « JflaMusic », sa chaîne YouTube de compter le plus d’abonnés.



Beaucoup de chanteurs déjà très célèbres présentent des « cover songs », aussi. Jeong-guk de BTS a récemment repris « Only Then » de Roy Kim. Et Hye-rin d’EXID a interprété à sa manière « I tried everything » d’Ali. En ce qui concerne le boys band Impact, il a réinterprété « Universe » D’EXO.



D’après Im Jin-mo, un critique musical, c’est une façon très efficace pour les membres de groupes d’idoles de dévoiler leurs talents en chant, souvent sous-estimés à cause de leurs chorégraphies captant tous les regards. Il souligne que c’est un choix très sûr pour eux, car les chansons déjà familières aux oreilles du public sont mieux acceptées que les nouveaux morceaux. Pour la même raison, IU et Young-joon de Brown Eyed Soul ont triomphé avec leurs albums de reprises, respectivement intitulés « Marque-page en fleurs » et « 4.10 MHz »