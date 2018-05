La comédie musicale « Bravo My Love » va voir le jour en l’honneur du compositeur Kim Hyung-seok

« Bravo My Life », une nouvelle comédie musicale, sera représentée à partir du 4 mai au Sejong M Theater à Séoul. En particulier, dans cette œuvre, on va entendre les plus belles chansons signées Kim Hyung-seok, un célèbre compositeur sud-coréen, digne d’être considéré comme un véritable faiseur de succès.



Né en 1966, Kim a débuté en 1988 en tant que compositeur en créant « Répétition pour la séparation » pour la chanteuse Insooni. Depuis, il a donné naissance à beaucoup de mégahits qui ont permis à beaucoup de chanteurs de devenir des superstars dont Kim Gun-mo, Shin Seung-hoon et Sung Si-kyung. On va redécouvrir justement « Belle séparation amoureuse » de Kim Gun-mo, « I Believe » de Shin Seung-hoon et « Chemin vers moi » de Sung Si-kyung. Ces chansons font partie du répertoire du musical composé de 28 tubes parmi les quelques 1 300 morceaux que Kim Hyung-seok a composé jusqu’à présent.



Cette œuvre parle des belles retrouvailles entre une fille et sa mère. Notre artiste se montre très excité de voir une histoire touchante où ses plus beaux morceaux s’enchaînent les uns aux autres.