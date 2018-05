Tiger JK va sortir son 10e opus, le dernier sous le nom de Drunken Tiger

Tiger JK est un rappeur très célèbre qui travaille également sous le nom de Drunken Tiger. De fait, Drunken Tiger a débuté en tant que duo en 1999. Mais après la sortie de son 5e opus, DJ Shine a quitté le groupe. Et depuis, Tiger JK mène ses activités en solo tout en gardant le nom du groupe.



D’après son label musical Feel Good Music, il fera paraître son 10e opus officiel, donc le dernier album sous le nom de Drunken Tiger, au cours du premier semestre de l’année. Et le 13 avril, il a dévoilé à l’avance « Yet », un morceau qui fera partie du disque. Il n’y a pourtant pas de problème au niveau des droits d’auteur pour continuer d’utiliser ce nom. Tiger JK compte expliquer pourquoi, au fur et à mesure qu’il prépare cet album.