Les festivals musicaux poussent comme des champignons ces derniers temps

Le printemps est venu. C’est la saison des festivals musicaux qui permettent aux gens d’apprécier la musique en plein air. Rien qu’au mois de mai, de nombreux festivals s’apprêtent à accueillir des amateurs de musique.



Les 12 et 13 mai, « Beautiful Mint Life 2018 » et « Youth festival 2018 » se dérouleront respectivement au parc olympique de Séoul et au parc Nanji du fleuve Han qui traverse la capitale sud-coréenne. Les 19 et 20 mai, aussi, auront lieu trois festivals : « Green Plugged Seoul 2018» au parc Nanji, « Seoul Jazz Festival 2018 » au parc olympique et « Jara Island Folk Festival » à l’île de Jara à Gapyeong. Et le 19 mai, le « Samsung Card 2018 Holgabun Festival 2018 » se tiendra au stade de Jamsil à Séoul.



Or, les organisateurs de ce genre d’événements ont pas mal de soucis, ces jours-ci. Entre autres, ils se penchent sur la question d’identité de chaque festival. Comme les festivals musicaux à la programmation similaire ont poussé comme des champignons ces derniers temps, ils ne se différencient pas vraiment les uns des autres. On retrouve souvent les mêmes artistes et groupes à l’affiche de plusieurs festivals, excepté le « Seoul Jazz Festival » qui a rassemblé des musiciens étrangers de renom et le « Green Plugged » qui a invité un grand nombre de groupes et chanteurs de rock.



Par exemple, Yun Ddan Ddaan and Cheese, Melomance et Soran apparaîtront dans trois festivals parmi les événements mentionnés. Et en ce qui concerne Bulldog Mansion, IU, Standing Egg, John Park, Jang Deok-cheol, 10 cm, Jeong Joon-il et SEENROOT, ils se produiront dans deux d’entre eux.



La baisse de la popularité du rock est un autre souci, notamment pour les organisateurs des festivals de ce genre. Tenu en avril, l’Incheon Pentaport Rock Festival a vu le nombre de spectateurs diminuer d’environ 11 % par rapport à l’année dernière.



Certains expliquent ce constat tout simplement par l’offre supérieure à la demande. Dans le même contexte, on ne sait même pas encore si le Jisan Valley Rock Art and Music Festival sera organisé ou pas cette année, à cause de son déficit accumulé.