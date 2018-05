Min Kyung-hoon va interpréter la chansons du générique de « Mazinga Z »

« Mazinga Z » est un célèbre dessin animé japonais qui a vu le jour il y a 45 ans. Il y a une très bonne nouvelle pour ses vieux fans et probablement pour les enfants et adolescents d’aujourd’hui. « Mazinga Z : Infinity », un nouveau dessin animé avec le même héros, sortira le 17 mai en Corée du Sud.



En particulier, Min Kyung-hoon, le chanteur principal du groupe Buzz, a participé à sa bande originale. Plus précisément, il a interprété son générique. A l’époque où ce dessin animé était diffusé à la télévision il y a plusieurs décennies, c’étaient le chanteur Kim Guk-hwan et la chanteuse Kang Aerisa les interpètes. Reste à savoir si Min réussira à créer une certaine nostalgie chez les vieux fans de « Mazinga Z » et à exciter les plus jeunes générations avec sa voix à la fois puissante et expressive.