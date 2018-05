Les solistes masculins sont nombreux à retourner sur scène en mai

Depuis début mai, on voit beaucoup de solistes masculins retourner sur scène pour apporter un vent frais sur le marché musical. Ainsi, une féroce concurrence entre eux est prévue tout au long de ce mois et au début de l’été.



Alors, lesquels ont fait leur come-back? C’est Park Hyo-shin qui est le premier à avoir fait son retour. Un peu avant les autres, il a dévoilé le 30 avril « The other day », un morceau qui fera partie de son huitième opus. Et le 2 mai, Jungyup, le leader de Brown Eyed Soul, a fait paraître son nouveau single en solo. Cela fait déjà trois ans qu’il avait mené ses activités comme soliste. Ensuite, Yong Jun-hyung est retourné sur scène le 9 mai avec son nouvel album officiel intitulé « Goodbye 20’s ». Appartenant d’habitude au boys band Highlight, il raconte en musique ses propres histoires à la fin de sa vingtaine.



Les célèbres chanteurs de ballade Kim Yeon-woo et Na Youn-kwon ont fait leur come-back, aussi. Ils ont sorti, tous le 10 mai, leur opus officiel intitulé respectivement « Mon toi » et « Thank You ». En ce qui concerne Samuel, un chanteur de 16 ans, il prépare en ce moment son album Repackage « Teenager ».