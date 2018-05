J-Walk donne rendez-vous à ses fans en juin

Le duo masculin J-Walk donnera un fan meeting le 23 juin au grand théâtre de l’université Ewha à Séoul. J-Walk est composé de Jang Su-won et de Kim Jae-deok, deux membres de Sechskies, un boys band considéré comme la première génération des groupes d’idoles.



De fait, ce duo a vu le jour en 2002, donc deux ans après la dissolution de Sechskies. Depuis sa création, il est apprécié du public, grâce à ses tubes dont « Suddenly », « Someday » et « Fox Rain ». Les J-Walk ont interrompu leurs activités pendant quelque temps, suite aux retrouvailles des Sechskies en 2016.



Malgré tout, le club de fan de J-Walk a récemment fait don de 6,8 millions de wons, soit environ 5 300 euros, pour aider les enfants atteints de maladies difficilement curables. C’était une façon d’honorer le duo à l’occasion du 16e anniversaire de ses débuts.



Intitulé « J-Walk 2018 Private Stage : Walk, Play, Love », le fan meeting permettra au groupe de retracer sa carrière avec ses admirateurs, notamment admiratrices, et de les remercier pour leur amour et leur soutien.