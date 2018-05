Hyukoh partira en tournée nationale en juin

Le groupe de rock moderne Hyukoh a récemment annoncé une bonne nouvelle. Il partira cet été en tournée nationale, la première depuis ses débuts en 2014. Dans ce cadre, il se produira du 30 juin au 1er juillet à Séoul, les 14 et 21 juillet, respectivement à Daegu et à Busan, deux grandes villes situées dans le sud-est de la péninsule coréenne. Le groupe ne s’arrêtera pas là. Il entamera ensuite sa tournée mondiale pour rencontrer ses fans en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.



Apparu sur la scène indépendante en 2014, il a fait fureur un peu tardivement avec « Wi Ing Wi Ing », le titre-phare de son premier minidisque. Sa musique très sophistiquée et ses paroles parlant des soucis de la jeunesse méritaient une grande popularité.



Il a donné avec succès plusieurs concerts dans plusieurs pays asiatiques entre mai et août 2016, juste après la sortie de son premier opus officiel « 23 ». Il a connu autant de succès en septembre 2016 dans six villes américaines et deux villes canadiennes.



Actuellement, le groupe prépare son nouvel album intitulé « 24 How to find true love and happiness ». Et durant ses tournées à venir, il dévoilera sur scène quelques morceaux qui en feront partie.