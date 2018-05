k.will apparaîtra de nouveau dans « Notre-Dame de Paris »

k.will, un chanteur sud-coréen qui a débuté en 2007, montera bientôt sur les planches. Il apparaîtra dans la fameuse comédie musicale « Notre-Dame de Paris » dont la première fut jouée en septembre 1998 à Paris. Ce spectacle s’inspire du roman de Victor Hugo.



L’équipe originale française a donné la première représentation en Corée du Sud en 2005 et depuis, cette œuvre s’impose comme l’une des comédies musicales les plus aimées des sud-Coréens.



Lorsque la tournée internationale francophone est passée par le pays du Matin clair pour une nouvelle représentation, Matt Laurent, l’acteur canadien qui jouait le rôle de Quasimodo, a rencontré k.will dans une émission de radio animée par celui-ci. Lui et un producteur français qui l’accompagnait se sont aperçus que k.will avait une bonne voix pour incarner Quasimodo et lui ont proposé de jouer ce rôle. Ainsi, k.will s’est reconverti en acteur en montant sur les planches en juin et juillet 2016 pour la nouvelle version coréenne de « Notre-Dame de Paris ».



Il y a fait merveille et l’année dernière, il a reçu le prix de la découverte de l’année dans le cadre du 11e festival des comédies musicales de Daegu. Pour cette raison, il est à l’affiche de l’œuvre, cette fois aussi, donc pour la deuxième saison consécutive.



Cette année, « Notre-Dame de Paris » en version coréenne sera représentée du 8 juin au 5 août au grand théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul.