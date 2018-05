Ce printemps, de nombreux chanteurs de ballade retournent sur scène

La ballade était longtemps considérée comme un genre qui va bien avec la saison d’automne. Ce n’est pourtant plus le cas, aujourd’hui. Ce printemps, les chanteurs de ballade sont très nombreux à retourner sur scène.



Fin avril, les chanteurs Park Hyo-shin, Kim Bum-soo et Jung-yup ont fait paraître leurs nouveaux disques. Et Na Yoon-kwon, Kim Yeon-woo et k.will ont fait leur retour, tous le 10 mai. En particulier, le premier et le deuxième ont sorti leur nouvel opus, respectivement 11 ans et 7 ans après la sortie de leur précédent album régulier.



Na Yoon-kwon a attiré les regards du public, en dévoilant le clip vidéo de « 10 minutes away », le titre-phare de son nouvel album « Thank You ». Kim Yeon-woo, quant à lui, a composé et écrit la plupart des chansons incluses dans son nouveau disque. Et à l’occasion de sa sortie, il va partir en tournée nationale. En ce qui concerne k.will, il a mis au monde son nouveau disque intitulé « Part 2 : Will be a start », c’est-à-dire la deuxième partie de son quatrième opus officiel. Cela fait déjà huit mois qu’il a fait paraître la première partie. Et il achèvera ce projet en trois volets, en sortant deux singles de plus.