Wanna One fera son come-back en juin

Le compte à rebours a déjà débuté pour le come-back de Wanna One ! Plus précisément, c’est le 4 juin que ce boys band fera paraître son nouvel album spécial intitulé « 1÷χ=1 (Undivided) ».



Il a mis au monde en mars « 0+1=1(I PROMISE YOU) », son deuxième minidisque. Les Wanna One ont mené des activités relatives à cet album. Mais cette fois-ci, ils travailleront en sous-unités. Ainsi, vous trouverez diverses facettes des charmes et talents des 11 membres, qui étaient d’ailleurs les finalistes de la saison 2 de « Produce 101 », un télé-crochet de Mnet.



Le 7 mai, le premier épisode de la troisième saison du télé-crochet « Wanna One Go ! » a été diffusé sur la chaîne Mnet. Dans cette émission, on a pu voir les Wanna One préparer leur nouveau disque et l’« X-CON », un spectacle pour présenter leurs nouveaux titres. Le groupe se produira du 1er au 3 juin au Gocheok Sky Dome à Séoul dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « One : The World ». En particulier, le premier jour du spectacle sera retransmis via « Wanna One Go ! » de Mnet.