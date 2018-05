Cube Entertainment organisera un concert collectif en juin

Cube Entertainment est une agence de promotion qui abrite entre autres la chanteuse Hyuna et le boys band BTOB. Elle prépare en ce moment un grand événement pour les admirateurs de ses artistes.



C’est un concert collectif qui rassemblera les artistes et groupes sous la tutelle de Cube. Intitulé « 2018 United Cube-One », l’événement aura lieu le 16 juin au KINTEX à Ilsan, une ville située en banlieue nord-ouest de Séoul. Voici les participants : Hyuna, Jo Kwon, BTOB, CLC, Pentagon, (G)I-dle et Yoo Seon-ho.



De fait, c’est en 2011 que Cube Entertainment a organisé son premier concert de famille. Et en 2013, elle a tenu le « United Cube – Cube Party ». Cette fois, il s’agit donc de sa troisième édition.