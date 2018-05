Sohn Ho-young, Seven et Lee Chang-seob apparaîtront dans « Dogfight »

Les chanteurs Sohn Ho-young, Seven et Lee Chang-seob, un membre de BTOB, sont à l’affiche de la comédie musicale intitulée « Dogfight ». Le film éponyme qui date de 1991 a été adapté pour cette œuvre dont la première représentation a été organisée à Broadway en 2012. Ensuite, elle a été jouée en Europe, en Australie et au Japon. Et enfin, la première représentation en coréen est prévue du 1er juin au 12 août au Gwanglim Arts Center à Séoul.



L’histoire se déroule à San Francisco dans les années 60. Les mélodies romantiques et dynamiques décrivent bien l’amour et la vie de jeunes soldats pendant la guerre du Vietnam. Alors, Sohn, Seven et Lee, quel rôle joueront-ils dans cette œuvre ? Ils incarneront le héros Eddie Birdlace en alternance. Et les actrices Jeong Jae-eun et Yang Seo-yoon joueront le rôle de Rose.