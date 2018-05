Lee Ji-yeon figure sur la liste des 100 meilleurs chefs d’Atlanta

Lee Ji-yeon est une célèbre chanteuse qui a marqué la fin des années 80. C’est ainsi que l’on se souvient d’elle en Corée du Sud. Cependant, aux Etats-Unis, peu de gens savent qu’elle était chanteuse. Là-bas, elle est plutôt connue comme chef cuisinier.



Ayant débuté en 1987, elle a fait fureur avec plusieurs hits en série. Mais soudain, elle a quitté le milieu musical pour partir aux Etats-Unis en 1999. Elle s’y est initiée à la cuisine et a travaillé dans plusieurs hôtels et restaurants prestigieux. Et depuis quelques années, elle gère son propre restaurant baptisé « Air Room Barbecue », situé dans le nord-ouest de l’Etat d’Atlanta. Tout récemment, elle a été sélectionnée comme l’un des « 100 meilleurs chefs cuisiniers d’Atlanta » par Culinary local, un site spécialisé dans la cuisine.