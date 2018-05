Parmi les vedettes, lesquelles sont devenues majeures cette année ?

Le 21 mai est la Journée de la majorité que viennent de fêter les jeunes nés en 1999, étant donné que la majorité est fixée à 19 ans en Corée du Sud.



Alors, parmi les vedettes sud-coréennes, lesquelles sont devenus majeures en 2018 ? Il y en a beaucoup parmi les membres de groupes de k-pop : Chae-young et Tzuyu, deux membres de Twice, Kim Do-yeon et Choi Yu-jeong du girls band Weki Meki, Yeri de Red Velvet, Lee Soo-hyun d’Akdong Musician et bien d’autres.



Par ailleurs, de nombreuses actrices viennent de devenir majeures dont Kim Yu-jeong, Kim So-hyun et Jin Ji-hee qui toutes les trois ont un point commun : celui de mener une carrière d’actrice depuis l’enfance. Pour certains, leur image de petite fille est encore très forte. Reste maintenant à savoir si elles réussiront à se renouveler en tant qu’actrices avec une image plus mûre.