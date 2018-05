Wanna One se classe 1er au niveau de la reconnaissance

L’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a effectué une analyse très intéressante, du 11 avril au 12 mai, en considérant les chanteurs et groupes comme des marques susceptibles d’être consommées.



Il ressort de cette analyse que parmi les boys bands, Wanna One occupe le 1er rang. Et derrière ce groupe se trouvent BTS et EXO, respectivement aux deuxième et troisième rangs.



Plus précisément comment analyser leur réputation ? Quatre indices ont été pris en compte : celui de la participation, celui de la communication, celui des communautés sur Internet et celui des médias. Ce qui permet ainsi de connaître l’évaluation de tel ou tel girls band, l’attention que leur porte les médias et le grand public ainsi que la densité de leur communication. Le classement final est ainsi rédigé à partir de l’indice de réputation qui englobe tous ces résultats. Et l’indice de réputation de Wanna One a augmenté de 11,22 % par rapport au mois précédent.