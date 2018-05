Seung-ri des Big Bang fera sa première tournée en solo au Japon

Cet été, Seung-ri, le cadet des Big Bang, entamera une tournée japonaise en solo. Plus précisément, il se produira les 11 et 12 août à Chiba, les 5 et 6 septembre à Fukuoka et les 19 et 20 septembre à Osaka. C’est en 2013 que ce chanteur a débuté en solo au Japon. « Let’s Talk About Love », son premier disque sorti dans l’archipel, a même occupé le sommet de l’«Oricon Daily Chart ». Beaucoup apprécié du public japonais, il est aussi passé dans diverses émissions de variété.



Il compte partir pour son service militaire, après avoir achevé tous ses projets prévus en 2018. Par ailleurs, les autres membres de Big Bang assument leurs obligations de défense nationale. En février, G-Dragon et Taeyang sont partis, tous deux, sous les drapeaux, et Dae-sung en mars. En ce qui concerne TOP, il travaille comme agent social.