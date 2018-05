Yoon Bok-hee apparaîtra à nouveau dans « Harmony »

La chanteuse et actrice de comédie musicale Yoon Bok-hee montera sur les planches pour la comédie musicale intitulée « Harmony ». De fait, le film éponyme sorti en 2009 a été adapté pour cette œuvre. C’est l’histoire de plusieurs femmes sous les verrous qui forment un chœur. En 2017, elle a été représentée pour la première fois. Et Yoon qui y a fait merveille est à l’affiche de « Harmony », cette année encore.



Dotée d’une voix extraordinaire, elle a commencé sa carrière de chanteuse en 1950 à l’âge de cinq ans, seulement. Depuis plusieurs décennies, elle est plus connue comme actrice de comédie musicale. Pour cette raison, ses fans attendent impatiemment la deuxième saison de cette comédie musicale que l’on pourra voir à partir du 1er juin au KEPCO Art Center, à Séoul.