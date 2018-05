No Reply, Melomance, Lucid Fall et Iruma se produiront en août

Plusieurs chanteurs et groupes se produiront en août au Lotte Concert Hall, sous le titre « City Summer Festival : Romantic Restaurant ». L’événement se déroulera du 10 au 12 août au Lotte Concert Hall à Séoul.



Le premier jour, donc le 10, les groupes No Reply et Melomance monteront sur scène. Ensuite, le deuxième jour, l’auteur-compositeur-interprète Lucid Fall prendra le relais. Enfin, le pianiste Iruma mettra un terme à ce mini-festival, en jouant avec un violoniste et un violoncelliste. Leurs concerts devraient ainsi permettre aux spectateurs d’oublier la chaleur estivale le temps de plusieurs soirées.