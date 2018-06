Avez-vous entendu parler de Kim-Na-Park-I, quatre vocalistes hors pair ?

En Corée du Sud, les amateurs de musique parlent souvent de Kim Na-Park-I, qui ressemble à quatre noms coréens assez courants. Plus précisément, c’est une façon d’appeler les quatre vocalistes masculins dont les performances vocales sont connues comme étant « les meilleures ». Il s’agit respectivement de Kim Bum-soo et de Na-eol, de Park Hyo-shin et d’Isu.



Hormis Isu qui avait fait fureur en novembre dernier avec « My Way », ces chanteurs ont fait leur retour sur scène. D’abord, Kim Bum-soo a récemment lancé un projet spécial à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts. Intitulé « Make 201 », il consiste à sortir régulièrement des singles. Le chanteur mettra au monde 20 chansons d’ici le début de l’année prochaine : quelques singles repris sous le titre « Re-make », quelques nouveaux morceaux réalisés sous le titre « New-make » et les fruits de ses collaborations avec d’autres artistes sous le titre « We make ».



Quant à Na-eol, il a sorti en mars « Sound Doctrine », son deuxième opus en solo. Il a d’ailleurs entamé ce mois-ci une nouvelle tournée nationale avec Brown Eyed Soul, le groupe dont il fait partie. L’événement s’intitule « Soul Walk ». En ce qui concerne Park Hyo-shin, il a dévoilé fin avril « The other day », un morceau qui fera partie de son huitième opus. Dès sa sortie, ce morceau est arrivé dans les hauts rangs des classements musicaux en ligne. Quel bonheur de les écouter tous en ce moment !