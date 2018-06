Grand Sokcho Festa 2018

Le Grand Festival de la Pop Coréenne de Sokcho n’a pas pu être organisé en 2016 ni en 2017. Après deux ans d’interruption, il se renouvelle cette année en un plus grand événement baptisé « Grand Sokcho Festa ». Il se déroulera du 27 juillet au 7 août dans plusieurs lieux de spectacle en salle et en plein air à Sokcho. C’est une belle ville à la fois montagneuse et portuaire située sur la côte est de la péninsule coréenne.



Si l’événement ne s’est pas tenu au cours de ces deux dernières années, c’est à cause du manque de budget de la municipalité de Sokcho, qui était d’ailleurs le seul organisateur du festival. Mais cette année, elle a réussi à attirer des investissements privés qui s’élèvent à 2 milliards de wons, soit environ 1,6 million d’euros. Et la ville de Sokcho apporte un budget qui n’est qu’un tiers de ce montant.



Durant cette période, plusieurs spectacles musicaux seront organisés sous le thème « festival du soleil » dans trois lieux différents. Les genres seront très variés, allant du rock à l’EDM en passant par le jazz et le hip hop. Parallèlement, on verra un bon nombre de shows multimédia et d’illuminations au bord du lac Cheongcho situé dans la ville.