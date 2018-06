Lee Hi et Zion.T se produiront lors du festival japonais « Summer Sonic »

Super Sonic, un grand festival musical, se déroulera les 18 et 19 août à Tokyo et à Osaka au Japon. Cette année, deux artistes sud-coréens sont d’ailleurs à l’affiche de ce célèbre événement. Il s’agit de Lee Hi et de Zion.T.



Dotée d’une voix à la fois puissante et expressive, la chanteuse Lee Hi a dévoilé son talent en chant lors du « YG Family World Tour 2014 : Power in Japan », un concert collectif de YG Entertainment. Et en mars, elle a enfin mis au monde « Lee Hi Japan Debut Album », son premier opus dans l’archipel. En ce qui concerne Zion.T, il s’apprête à séduire le public japonais avec sa voix unique lors du Summer Sonic 2018. Plus précisément, ces deux musiciens se produiront le 19 août à Tokyo sous le titre « Billboard Japan Stage ».



Sur cette scène prestigieuse sont déjà montés bien des artistes et groupes sud-coréens mondialement réputés : Seo Taiji, Bing Bang, CL, hyukoh, BoA et BTS, par exemple.