Qui sont les ancêtres des girls bands d’aujourd’hui représentées par Twice, GFRIEND ou encore Red Velvet ? Ce ne sont ni Girls’ Generation, Wonder Girls, Kara ou 2NE1, dits la « deuxième génération » des girls bands, ni S.E.S, Fin’K.L. et Baby VOX, souvent considérés comme la « première génération ».



Un récent ouvrage répondra clairement à cette question. Ecrit par le critique musique Choi Gyu-seong, il s’intitule justement « Les ancêtres des girls bands ». D’après lui, les Jeogori Sisters apparues en 1935 sont à l’origine de tout type de groupe féminin. Son livre explique les liens entre l’apparition de chaque génération de girls bands et l’environnement social de l’époque avec beaucoup de documents et d’objets à l’appui.



Par ailleurs, du 2 au 27 mai à Séoul, Choi a organisé une exposition qui présentait ces documents et objets de girls bands, y compris des albums, costumes et trophées, sous le même titre que son ouvrage. En particulier, Hong Kyung-taek, un peintre amoureux de musique, y a exposé une de ses œuvres réalisées pour rendre hommage à Pearl Sisters, l’un des anciens groupes féminins qui ont marqué les années 60, notamment avec « Un café », un mégahit qui date de 1968.